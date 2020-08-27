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  3. 27 Ağustos 2020 18:50

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 14 günlük karantinaya alındı.

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
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Çayköy Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesi'nde, Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

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