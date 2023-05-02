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Malatya'da büyük deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da büyük deprem! Çevre illerden de hissedildi
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ ve diğer çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Yerin yaklaşık 5.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve diğer çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler malatya deprem deprem oldu
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