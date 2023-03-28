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Malatya'da deprem

Malatya'da deprem
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Malatya, Doğanşehir merkezli 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ilimizi yerle bir edip 50 binden fazla canı yitirmemize yol açan asrın felaketinin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde  3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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