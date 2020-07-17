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  3. 17 Temmuz 2020 18:21

Malatya'da düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi

Malatya'da bir düğün salonunda yapılan düğünde 1 kişide koronavirüs tespit edilmesinin arından yapılan testler sonucunda 19 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Malatya'da düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi
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Kentte bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. 19 kişinin testleri pozitif çıktı. Düğün görüntüleri izlenerek, temasta bulunduğu tespit edilenler ise evlerinde izole edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.

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