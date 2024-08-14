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Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Malatya'da 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nurettin D. idaresindeki otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çiftlik mevkiinde A.T. yönetimindeki otomobille ve Hasan Hüseyin D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüler 68 yaşındaki Hasan Hüseyin D. kaza yerinde, 53 yaşındaki Nurettin D. hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan A.T, H.Ç, Y.G. ve H.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler Malatya Malatyada kaza Malatya trafik kazası
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