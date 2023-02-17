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Malatya'da kaybolan iki çocuk Mehmetçik tarafından bulundu

Malatya'da kaybolan iki çocuk Mehmetçik tarafından bulundu
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Malatya'da görev yapan uzman çavuş, enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı mahallelerin arasında fark ettiği iki küçük çocuğu bulup yakınlarına teslim etti.

Türkiye'de büyük yıkıma neden olan iki depremin en çok etkilediği iller arasında olan Malatya’da evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzede vatandaşlar, kentin birçok noktasına kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde kurulan çadır kentlerde de aileleriyle birlikte yaşayan iki çocuk ise yollarını kaybederek mahalle arasına girdi.

Ailelerine teslim etti
Çevre güvenliği sağlayan bir uzman çavuşun dikkati sayesinde çocuklar, geri getirilerek ailelerine teslim edildi.

İnce giyinen iki çocuğun donmaktan sonra anda kurtarıldığı gözlemlenirken, Mehmetçik'in çocukların ellerinden tutarak alana geldiği fotoğraf ise yürekleri ısıttı.

Etiketler mehmetçik malatya deprem
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