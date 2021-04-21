Malatya'da korkutan deprem
AFAD’ın açıkladığı bilgiye göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:45’te meydana gelen depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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