Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da saat 10.41'te 3.4 büyüklüğünde 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Artçı sarsıntıların sık sık yaşandığı afet bölgesi bu kez de Malatya'da meydana gelen depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden saat 10.41'te bir deprem meydana geldi. Verilere göre, depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

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