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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
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Kandilli Rasthanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşoğlu mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 20.07'de meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Malatya deprem
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