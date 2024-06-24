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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu belirtildi.

Saat 22.25'te gerçekleşen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Malatya'da korkutan deprem - Resim : 1

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem Malatya malatya'da deprem
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