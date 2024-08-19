Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.02'de meydana gelen depremin derinliği 10.31 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...