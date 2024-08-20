Malatya'da korkutan deprem
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Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent saat 12.30'da 3,3 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
14.23'te gerçekleşen 3,3 büyüklüğündeki depremle ilgili detaylı verileri paylaşan Kandilli, depremin 5 km derinlik meydana geldiğini aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 20, 2024
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/xVwzcGKl1h
20.08.2024, 14:23:58 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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