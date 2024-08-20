Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent saat 12.30'da 3,3 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

14.23'te gerçekleşen 3,3 büyüklüğündeki depremle ilgili detaylı verileri paylaşan Kandilli, depremin 5 km derinlik meydana geldiğini aktardı.