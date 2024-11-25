Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Paniğe neden olan deprem yerin 9.75 kilometre altında gerçekleşti.

Malatya, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biriydi.



Depremin üzerinden 22 ay geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.