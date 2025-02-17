Malatya'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 7.24 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...