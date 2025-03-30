Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.16'da Malatya'nın Kale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öcenki yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saat 09.16'da meydana gelen sarsıntının derinliğinin 5.0 olduğu kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...