Malatya'da korkutan deprem!
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.05 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
