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Malatya'da okullar 1 gün daha tatil edildi

Malatya'da okullar 1 gün daha tatil edildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte okullar 1 gün daha tatil edildi.

Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası okullar bugün tatil edilmişti. Valilikte yapılan yazılı açıklama da okulların yarın içinde tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde örgün yaygın ve özel eğitim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

Malatya'da 5,9 büyüklüğünde depremMalatya'da 5,9 büyüklüğünde depremGüncel

 

İHA

Etiketler Malatya kale deprem okullar tatil edildi
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