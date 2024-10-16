Malatya'da okullar 1 gün daha tatil edildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte okullar 1 gün daha tatil edildi.
Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası okullar bugün tatil edilmişti. Valilikte yapılan yazılı açıklama da okulların yarın içinde tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde örgün yaygın ve özel eğitim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İHA
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