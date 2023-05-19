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Malatya'da peş peşe deprem

Malatya'da peş peşe deprem
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 11.23'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da saat 9.22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 olarak hesaplandı.

BİR DEPREM DAHA

3.1 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 11.23'te merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem malatya deprem oldu malatya'da deprem
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