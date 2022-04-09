  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5.2'lik deprem sonrası Vali'den ilk açıklama

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2, derinliği ise 6.72 kilometre olarak açıklandı. 

Sarsıntı, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Pütürge merkezli depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası AFAD Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Merkez üssü Malatya / Pütürge olan 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun." dedi.

Malatya Pütürge'de deprem

 

Etiketler malatya deprem son dakika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Donmuş pizza 2 çocuğun ölümüne sebep oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye “yok artık” dedirten itiraf...
Çalılıkların içinde buldukları 1985 model efsaneyi baştan yarattılar
Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı
Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: ''Artık memelerim var''
AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek''
Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü''
Ciciş Esra'nın istismar ettiği çocuğun kemik yaşı ortaya çıktı
AK Parti'nin sazlı sözlü sahuru olay olmuştu! Mekanın sahibinden fatura açıklaması
Koronavirüs normalleşme tedbirleri genelgesi iptal