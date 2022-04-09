Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2, derinliği ise 6.72 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntı, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Pütürge merkezli depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası AFAD Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Merkez üssü Malatya / Pütürge olan 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun." dedi.