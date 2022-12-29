Malatya'da şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar ele geçirildi
Malatya'da şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan 2 aracın içinden uzun namlulu silahlar ile tabanca çıktı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekiplerin şüpheleri haklı çıktı.
Ele geçirilenler
AA’nın haberine göre; aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.
3 gözaltı
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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