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Malatya'da şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Malatya'da şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar ele geçirildi
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Malatya'da şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan 2 aracın içinden uzun namlulu silahlar ile tabanca çıktı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekiplerin şüpheleri haklı çıktı.

Ele geçirilenler
AA’nın haberine göre; aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.

3 gözaltı
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler uzun namlulu silah tabanca malatya
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