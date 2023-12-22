Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri koordinesinde, MAŞTİ otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, "Otobüsteki valiz içerisinde 5 bin 586 uyuşturucu hap ve 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bir şahıs yakalandı" ifadelerine yer verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol