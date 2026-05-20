Malatya'daki 5,6'lık korkutan deprem sonrası okullar tatil edildi!

AFAD verilerine göre Malatya Battalgazi'de meydana gelen 7,03 km derinliğindeki 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde büyük paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, Malatya Valiliği il genelinde okulları tatil etti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan Doğu Anadolu Bölgesi, güne şiddetli bir sarsıntıyla başladı. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin sadece 7,03 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeyde çok daha şiddetli ve yıkıcı bir hisle algılanmasına yol açtı.

Çevre İllerde Büyük Panik: Halk Sokağa Döküldü

Sığ odaklı bu güçlü sarsıntı sadece Malatya'da değil; Adıyaman, Elazığ ve Gaziantep başta olmak üzere geniş bir coğrafyada tüm şiddetiyle hissedildi.

Depremin yarattığı korku ve panik haliyle binlerce vatandaş, saniyeler içinde evlerini ve iş yerlerini terk ederek güvenli açık alanlara ve sokaklara akın etti.

Okullar Tatil Edildi

Yaşanan büyük paniğin ardından en hızlı güvenlik önlemi eğitim cephesinden geldi. Malatya Valiliği, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini resmen duyurdu.

Karar öncesinde okullarda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin koordinesinde hızla ve güvenli bir şekilde okul bahçelerine tahliye edilerek binalardan uzaklaştırıldı.

Ekiplerin bölgedeki saha tarama ve olası hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri ve resmi AFAD uyarılarını takip etmeleri konusunda önemle uyarıyor.