Malatya'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Malatya'da askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, yaralı askerlerden Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn.Ütğm.Tuğrul ÖZSU şehit olmuştur.'' denildi. İHA