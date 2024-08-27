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Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama

Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanlarının davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadıkları öne sürülmüştü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiayı yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar’ iddiasının doğru olmadığını belirtti. Açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı, ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanlarının davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadıkları öne sürülmüştü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiayı yalanladı.

Gazete Duvar

Etiketler protokol sahne Erdoğan malazgirt zaferi
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