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Maliyet artışları berberleri de vurdu: Saç kesim ücretlerine zam

Maliyet artışları berberleri de vurdu: Saç kesim ücretlerine zam
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Maliyet artışları sonrası İstanbul'da berberler, saç kesim ücretlerine zam yaptı.

Yeni yıl ile beraber İstanbul’da erkek berberlerinde saç kesimi ortalama 100 TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama saç kesimi 70 TL'ydi. Maliyetlerin arttığını belirten berberler ise, zammın normal olduğunu söyledi.

 Öte yandan zamlı yeni fiyat tarifleri ise ikinci sınıf ya da lüks berber salonlarında farklılık gösteriyor. Yer verdiğimiz bu fiyatlar en düşük taban fiyatlardır.

İşleme göre İstanbul’da sunulan en düşük fiyat aralıkları şöyle:

- Standart erkek saç kesimi fiyatı: 100 TL,

 - Erkek stil saç kesim fiyatı: 120 TL,

- Saça fön işlemi ücreti: 35 TL,

 - Erkek saç boyama işlemi ücreti: Minimum 150 TL.

Etiketler saç ekim ücret zam
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