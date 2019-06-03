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  3. 03 Haziran 2019 21:55

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu kayık battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 2 arkadaşın balık tutmak için denize açıldığı belirtildi.

Maltepe açıklarında kayık battı
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Maltepe açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu kayık battı. Balık tutmak için denize açılan 2 arkadaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 19.30 sıralarında Maltepe açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 2 arkadaş balık tutmak için kayıkla Marmara Denizi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta balık tutan arkadaşların kayığı henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Kayıktakiler denize düştü. Bu sırada Marmara Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik gemisi denizde çırpınanları fark ederek, bölgeye yöneldi. Denize düşen 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ekipler 2 kişiyi kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişilerin sağlıkdurumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

maltepe , kayık , sahil güvenlik
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