Maltepe Belediyesi'nden açıklama

Sendika tarafından eylem konusu yapılan iş akdi feshedilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz Alkan Okuducu’nun, birbirini takip eden günlerde mazeretsiz bir şekilde işe gelmediği tespit edilmiş, personelimiz işe düzenli devam etmesi konusunda uyarılmış, işe gelmediği günler tutanak altına alınmıştır. Ancak tüm uyarılara rağmen Okuducu, 17 gün boyunca işe gelmemeye devam etmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesine göre belediyemize haklı fesih hakkı doğmuş olup, söz konusu personelin bu yasal çerçevede işine son verilmiştir.

Bu konuda bizi üzen nokta, yıllarca Maltepe Belediyesi çatısı altında emekçilerimizin, emeğini ve alın terini birlikte savunduğumuz sendikanın tüzüğüne de aykırı bir şekilde, işe gelmeyen bir personel hakkında kamuoyunda yanlış algı oluşturma çabasına girerek eylem başlatmasıdır. Bu konuda hukuki tüm yollar açık olup, hukukun verdiği karara saygı duyacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız. Saygılarımızla.