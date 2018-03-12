Maltepe’den Çıldırlı sporculara destek

Kılıç, “Görüyoruz ki Çıldır’da yüreği Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk için çarpan, gözleri pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençleri spora kazandıran hocamıza ve ekibine, ayrıca Çıldır’daki tüm yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.

Eski milli güreşçi Zeki Bayraktar, 13 yaşında geldiği İstanbul’da uzun yıllar birçok kulüpte başta güreş olmak üzere, atletizm, boks, jimnastik ve yüzme dallarında antrenörlük yaptı. 4 yıl önceyse doğduğu Ardahan’a dönerek, burada ki çocuklar için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde güreş ve atletizm kursları açtı. Öğrencilerine kış aylarında 45 santimetre buzlan kaplanan Çıldır Gölü’nün üzerinde de antreman yaptıran Bayraktar, çeşitli müsabakalardan 8’i altın 15 madalya ile döndü. Bir süre sonra maddi imkânsızlıklar ve malzeme eksiklikleri baş gösterince Bayraktar’ın çareyi yardım istemekte buldu. İşte Bayraktar’ın bu çağrısına ilk yanıt Maltepe’den geldi. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nün üzerinde öğrencilerini çalıştıran Bayraktar’ın çağrısını alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, basketbol milli takım eski kaptanı Serap Yücesir, milli basketbolcu Tuğba Polatoğlu, güreş dünya şampiyonu Cenk İldem ve boks olimpiyat ikincisi Atagün Yalçınkaya’yı da yanına alarak, Çıldır’a gitti. Burada çocuklara elleriyle spor malzemesi dağıtan Başkan Kılıç, antrenör ve öğrencileri duygu dolu anlar yaşadı.

GURURUMUZ OLACAKLAR

Kılıç, “Maltepe Belediyesi’nden kilometrelerce uzaktaki Ardahan Çıldır Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerimize kardeşlik eli uzattık. Görüyoruz ki Çıldır’da yüreği Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk için çarpan, gözleri pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençleri spora kazandıran hocamıza ve ekibine, ayrıca Çıldır’da ki tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Geleceğimizin yetenekleri. Belki ay yıldızlı formalarıyla gururumuz olacaklar. Ve biz dayanışmayla bunun önünü açmışsak ne mutlu” dedi. Güreş dünya şampiyonu Cenk İldem ise kulübün kuruluş aşamasında yer aldığını belirterek, şunları söyledi: “O zaman şartlar ve imkânlar biraz daha kısıtlıydı. Şuan görüyoruz ki imkân verildiğinde çocuklar çok güzel işler başarıyor, sayısız madalyalar alıyorlar. Küçük bir desteğin büyük bir fedakârlığa dönüşmesiyle, çok sayıda çocuğu hayata kazandırmak çok güzel bir duygu.”

Yapılan konuşmalar sonrasında genç sporculara malzemeleri dağıtıldı. Aldıkları hediyelerle mutlu olan ve emeği geçenlere teşekkür eden Çıldırlı çocuklar, Kılıç ve milli sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kılıç daha sonra kar motoruna binerek, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü’nün üstünde tur attı.

