Manavgat Belediye Başkanı Kara tutuklandı
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Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediye'nde başkan yardımcısı M.E.T.'nin baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
BAŞKAN KARA TUTUKLANDI
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Başkan Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
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