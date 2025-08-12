Manavgat Belediye Başkanı Yardımcısı Özer tüm görevlerinden istifa etti

  1. Anasayfa
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 7 Ağustos tarihinde tahliye olan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Manavgat'a hizmet etmek için CHP saflarından belediye meclis üyesi seçildiğini, seçildiği günden operasyonun başladığı güne kadar geçen süreçte gecesini gündüzüne katarak Manavgat için çalıştığını belirten Gülsüm Özer, istifa gerekçesini, "Yaşadığım bu süreçte aldığım travmadan dolayı, psikolojim bozuldu. Bundan sonraki süreçte faydalı olamayacağımı düşündüğümden dolayı belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığından istifa ediyorum. Aynı zamanda CHP üyeliğinden de istifa ediyorum. Çünkü bu zor günümde yanımda yer almayan, destek çıkmayanların, şöyle ki; bana il başkanlığı tarafından gönderilen avukatın adımı bile bilmemesi bana sorumsuzluk geldi. Cezaevinden çıktığım bir haftaya yaklaşmasına rağmen hala şahsımı il başkanının bile arayıp sormaması davasına inandığım CHP üyesi olarak çok düşündürücü geldi. Ben aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyim. Söylemek istediklerim bunlarla da kısıtlı değil, ziyaretime gelen bazı milletvekilleri adımı dahi bilmiyordu. Her şeyin 'mış' gibi yapılıyor olması beni çok üzdü. Tüm bu nedenler şahsımı çok üzdüğünden ve psikolojimin bozulması nedeniyle istifa yolunu seçtiğimi tüm kamuoyuna bildiririm" sözleriyle ifade etti.

Gülsüm Özer, "Yaşadığım zorlu süreçte şahsımı bir an olsun yalnız bırakmayan aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma, belediye personeline, en önemlisi bana canıgönülden inanan, dualarını esirgemeyen Manavgat halkına sonsuz teşekkürler" dedi.

