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Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi!

Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi!

Türkiye'nin pek çok bölgesinde devam eden orman yangınlarını kontrol etme çalışmaları devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi yapıldı.

Ülkemizin pek çok şehir ve ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya ve Muğla'da turistik bölgeleri etkileyen ve yerleşim yerlerini tehlikeye sokan yangınların çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada bir takım iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

YANGINI ÇIKARDIKLARI İDDİA EDİLEN KİŞİLERE LİNÇ GİRİŞİMİ
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını çıkardıkları iddia edilen bir grup kişi jandarma tarafından yakalanırken, çevredekilerin linç girişimi kameralara saniye saniye kaydedildi.

 JANDARMA KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde jandarmanın öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildiği görülüyor.

Etiketler manavgat yangın linç
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