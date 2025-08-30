Manifest konserinde kavga
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Manifest konserinde kavga çıktı. Bir şahsın kavga ettiği kişiye tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün düzenlenen Manifest konserinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslardan birisi diğer şahsa tokat attı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
