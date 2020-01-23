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  3. 23 Ocak 2020 00:07

Manisa beşik gibi sallanıyor ! Depremin ardından 11 artçı deprem...

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki meydana gelen depremin ardından 11 artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntılar paniğe yol açtı.

Manisa beşik gibi sallanıyor ! Depremin ardından 11 artçı deprem...
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Manisa'da Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 11 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan 7 deprem olmak üzere toplam 11 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 22.57'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kaydedidi. 

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