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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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Evinde elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

Bayramın ilk günü akşamında evindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyordu.  

FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ''Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.'' açıklamasını yaptı. 

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAHREDEN AYRINTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektik akımına kapılarak ağır yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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