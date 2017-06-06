İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber
Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber
İstanbul'da toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz olacak
Kılıçdaroğlu'ndan Katar krizi için çarpıcı açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Katar krizi için çarpıcı açıklama
Rus jetleri ile Amerikan uçağı burun buruna geldi !
Rus jetleri ile Amerikan uçağı burun buruna geldi !
Öğretmenlere büyük operasyon ! Gözaltı sayısı artıyor
Öğretmenlere büyük operasyon ! Gözaltı sayısı artıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Haziran 2017 15:13

Manisa Valisi'ndan kışladaki ölüm için açıklama

Manisa Valisi Hakan Güvençer, kışlada ölüme yol açan gıda zehirlenmesiyle ilgili tek şüpheli gıdanın hindi eti olduğunu söyledi.

Manisa Valisi'ndan kışladaki ölüm için açıklama
A+ A-

Manisa Valisi Güvençer, kışlada ölüme yol açan gıda zehirlenmesi hakkında "Sularda herhangi bir kirletici unsur, Salmonella bakterisine rastlanmadı. Artık şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda. Orada tüketilmiş olan hindi eti" dedi.

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1046 asker hastanelik olurken Piyade Er Hüsnü Özel yaşamını yitirdi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmelere ilişkin, "Su ile ilgili laboratuvar sonuçları geldi. Sularda herhangi bir kirletici unsur, Salmonella bakterisine rastlanmadı. Artık şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda. Orada tüketilmiş olan hindi eti" dedi.

Vali Güvençer, Jandarma 178. Kuruluş yılı dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği İl Jandarma komutanlığında askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmelere ilişkin sudan alınan tahlil sonuçların çıktığını belirten Güvençer, şunları söyledi: "Hepimizin bildiğini ve daha önceki açıklamalarda belirttiğimizi tekrarlıyorum bu bir bakteriyel enfeksiyondur. Bu enfeksiyonun ismi Salmonella. Bunun su ve gıda yolundan geçme ihtimali çok yüksek. Su ile ilgili laboratuvar sonuçları geldi. Sularda herhangi bir kirletici unsur, Salmonella bakterisine rastlanmadı. Artık şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda. Orada tüketilmiş olan hindi eti. Ama bu laboratuvar sonuçlarından kesinleşmeyen bir sonuç. Hastalardan alınan gıda maddeleriyle ve tüketilen gıda maddeleriyle yani alınan numunelerle ilk olarak kesin olmayan sonuç gıda şüphesi. Ortada insan sağlığını tehdit eden bir hadise olduğu için, bir şüpheli ölüm olduğu için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu laboratuvardan çıkacak sonuçlarda bir delil olarak kullanılacak ve soruşturma sürdürülecektir."

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran 1049 askerden 207'si hastanelerde tedaviye alınmıştı. Bir asker de hayatını kaybetmişti.

AA

hakan Güvençer , vali