Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem ! İstanbul'da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Depremin merkez üssü olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada "Yıkılan bir bina haberi yok" dedi. 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 3,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem oldukça geniş bir alanda hissedildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova,Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Manisa'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı

MANİSA BEŞİK GİBİ! 2 DEPREM DAHA

5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 3,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Şu anda şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar Köyü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta. Yıkılan bir bina haberi yok" dedi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI: CAN KAYBI VE YARALANMA BULUNMUYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. " denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.