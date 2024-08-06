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Manisa'da iki noktada orman yangını

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Manisa'nın Kırkağaç ve Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. İki orman yangını da kontrol altına alındı.

Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. 

YUNUSEMRE İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kırkağaç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, bir yangın da Yunusemre ilçesinde çıktı. Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormandan, saat 17.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

İKİ ORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında çıkan ikinci orman yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor. 

DHA

Etiketler manisa orman yangını Yunusemre
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