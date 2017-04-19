Manisa'da korkutan deprem

Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 19:44'te merkezi üssü Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 19:44'te merkezi üssü Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.