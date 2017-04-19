  1. 19 Nisan 2017 20:21

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da korkutan deprem
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Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre  saat 19:44'te merkezi üssü  Manisa'nın  Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında  deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 19:44'te merkezi üssü Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.

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