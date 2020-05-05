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  3. 05 Mayıs 2020 17:41

Manisa'da o mahallede karantina kalkıyor

Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 gündür karantinada olan Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesinde, bu gece yarısı itibari ile karantinanın kaldırılmasına karar verildi.

Manisa'da o mahallede karantina kalkıyor
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesindeki 15 Nisan'da başlayan 14 günlük karantina süresi Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Nisan'da, 7 gün daha uzatılarak 5 Mayıs'a kadar karantinanın devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün toplanan Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu mahalledeki karantinanın bu gece 24.00 itibariyle sona erdirilmesini kararlaştırdı. 21 gündür karantina altında olan mahalleye bu gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar serbest olacak.


 

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