Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA