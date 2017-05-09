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  3. 09 Mayıs 2017 16:48

Manisa'da PKK operasyonu !

Manisa'da PKK'ya yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da PKK operasyonu !
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Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu Sabah terör örgütü PKK'ya yönelik Salihli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TOMA destekli 300'den fazla polisin katıldığı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen ve aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı yasaklı yayınlarında bulunduğu öğrenildi.

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