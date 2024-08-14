Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm işleme tesisinde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görüldü.