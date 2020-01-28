Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında Manisa ve İzmir'i sallayan AFAD'ın verilerine göre 4.8'lik depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pampal'ın açıklamaları:

"Gediz Grabeni'ne bağlı fayların üzerinde meydana gelmiş olması lazım. 4-5-6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir bir fay sistemi. Çok büyük bir etkisini olacağını zannetmiyorum. Ancak yapı stoklarının durumundan ötürü bir hasar oluşabilir. Bu bölgeler buranın olağan depremleri demek zorundayız. Buna yapacak bir şey yok. Batı Anadolu'nun graben fay hatlarının ne kadar çok olduğunu görüyoruz biliyoruz. Yani tekrarlamak gerekirse bu civardaki faylar 6.5'tan büyük depremler yaratacak boyut taşımıyor. ama bazı hasarlara neden olabilirler."

"DURUM BİRAZ KRİTİK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şunları söyledi:

"Yeri biraz enteresan, geçen hafta kırılan bölgede deprem aktivitesi olmuştu bu durumda o bölge rahatlamıştı fakat şimdi meydana gelen deprem tam kuzey kısmında. Bu aktivitenin kuzey kısmında sanki öyle duruyor ki bu aktivite kuzeye doğru hareket ediyor. Transfer oluyor gibi gördüm, ilerleyen saatlerde tabii bunu göreceğiz. Bu hareket giderek kuzeye taşınmaya başladı, o yüzden durum biraz kritik. Şöyle bir kaygı duyuyorum, acaba bu aktivite kuzeye doğru kaymaya mı başladı?

Bu Batı Anadolu’daki deprem oluşturan faylardan farklı, bunun güney kısmındaki aktivite kendi içinde çok tutarlıydı en büyüğü 5.4 idi. Buradaki enerji biraz boşalmış gibi görünüyordu. Bugünkü deprem biraz kuzeyde olduğu için acaba kuzeye doğru mu kayıyor diye düşünüyorum ama tabii bunu araştırmak gerekiyor. İzliyoruz, ama depremin yerinin kritik olduğunu söyleyebiliriz.

Bundan sonra artçı gibi olanlar kuzeye doğru taşınmaya başlarsa bugün içerisinde anlayacağız ki güneydeki hareketler kuzeye doğru taşınıyor. Aslında bu olumlu bir durum, enerjisini boşalttığı anlamına gelir, depremler hissedilir ama enerji boşalır."