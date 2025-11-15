Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polisi aracının TIR'a çarptığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracının TIR'a çarpması sonucu bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.
İHA
