Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracının TIR'a çarpması sonucu bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.

İHA