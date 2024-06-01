Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası

CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için hazırlıklarına başladığı öne sürüldü.

CHP’de 2028’de cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş'ın 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağını ve çalışmalarının da bu yönde olduğunu açıkladı.

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve partinin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için kıyasıya rekabete girdiği konuşuluyor. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı için partide stratejik hamleler yapıldığını belirten Atik, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki AK Partili belediye başkanları ile görüşmeler yaptığını, Özgür Özel'in ise genel başkanlar ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.

Özel resmen açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayı değilim''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları düzenlemesi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin konuştu.

Özel, HALK TV'de katıldığı yayında "Partinizin yetkililerine 'Bugün Türkiye’nin gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı yok, kimse konuşmayacak' talimatı verdiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

- Evet dedik. Doğrudan yaptığım konuşmayı söyleyeyim: Biz CHP’de partinin yönetimini ele aldık iktidara geldik parti bir bütün bu parti hepimizin, bu partide geçmişte yaptığımız doğruları sürdürmek boynumuzun borcu ama yapılan yanlışları da hep birlikte terk etmemiz lazım. En büyük hatamız seçimin ertesi günü aday ve ittifak konuşulmaya başlanıyor. CHP sosyal demokrat bir parti CHP çay emekli mitingi yapacak. CHP kendini böyle anlatacak sol bir parti. Öbür tarafta milliyetçi demokrat bir parti kendini öyle anlatacak. Günü geldiğinde ittifak gerekirse, seçimden sonra değil seçimden makul bir süre önce döner bakarsın. Bir şey paylaşacaksak da ona göre paylaşırız, kimse kimsenin hakkına girmez. Bir kere bunu bir görelim. Biz kendi kimliğimizle milletimize yapıcı bir muhalefeti gösterelim.

- Seçimin ertesi günü aday konuşmak; bu potansiyel adayları küstürecek mevcut adayları başka bir psikolojiye sokacak ve milleti boşu boşuna meşgul edecek bir şey. Benim canıma tak etti geçtiğimiz seçimdeki bu hatayı yeniden yaptırmak isteyen bir tuhaf kafa var. Hep aday tartışması açılıyor. Arkadaşlara dedim. Soru gelsin gelmesin ne beni övmek için olsun olmasın… Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim bir niyetim yok.

- Benim bir niyetim var, bulunduğunuz yerden bu seçim akşamı olduğu gibi Atatürk’ün partisi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir dediysem ben en büyük hedefime ulaşmışımdır. CHP’nin 973 ilçedeki ilçe binalarının ışıkları sabaha kadar yanacak. Ben kendi adıma hiçbir şey istemem.

- Ben CHP’nin bu seçimlerde iktidar yapayım bir CHP’li cumhurbaşkanı yapalım bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyet ettiği rotaya sokalım. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapamazsam o gece buraya çıkıp istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım.