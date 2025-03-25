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Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP vekili Veli Ağbaba'yla birlikte Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevine konulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Yavaş'a ziyaretinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik edecek.

Ağbaba ziyaret planıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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