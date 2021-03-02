Mansur Yavaş sözünü tuttu; 6521 öğrencinin YKS ödemeleri yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor.

Ankara’da sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyeceklerini açıklayan Başkan Yavaş, sözünü tuttu. Başvuruda bulunan ve şartları tutan 6521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı. Gençlere, öğrenci harçlıklarıyla birlikte toplam 300’er TL nakit ödeme gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, COVID-19 döneminde “6 Milyon Tek Yürek” başlığıyla düzenlendiği kampanyalar ve açıkladığı destek paketleriyle zor günler geçiren vatandaşlar ve esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Yavaş şimdi de sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödedi.

6521 ÖĞRENCİYE TOPLAM 300 TL NAKİT ÖDEME YAPILDI

Şubat ayında yaptığı duyuruyla sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini ödeyeceklerini açıklayan Başkan Yavaş, bu vatandaşlara kısa mesaj yolu ile başvuru formu oluşturmaları çağrısında bulundu.

Başvuru oluşturan ve şartları tutan 6521 öğrenciye ödemeleri, harçlıklarıyla birlikte toplam 300 TL nakit olarak adlarına yatırıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik. Başvuran 6521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık. Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.