Mansur Yavaş vatandaştan özür diledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte aksayan ring seferleri için dikkat çeken bir harekete imza attı.

Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine özür diledi.

Durakları "özür dileriz" pankartı ile donatıp ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.

İşte o pankartlar:

Başkan Mansur Yavaş, başkentte aksayan ring seferleri için dikkat çeken bir harekete imza attı. Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine, durakları “özür dileriz” pankartı ile donatıp, ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.