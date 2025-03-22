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Mansur Yavaş'ın planı değişti; İstanbul'a geliyor

Mansur Yavaş'ın planı değişti; İstanbul'a geliyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'a gelme kararı aldı.

Üç gündür gözaltında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 19.30 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenirken ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'a gelme kararı aldı.

Kararın İmamoğlu'nun adliyeye bu akşam sevk edileceğinin öğrenilmesinden sonra alındığı aktarılırken, Yavaş'ın akşam 20.30'da Saraçhane'de olacağı öğrenildi.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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