Mansur Yavaş'ın telefonda verdiği talimat gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'ye gelen Mansur Yavaş, gençlerin polisin TOMA'lı müdahalelerinde ıslandığını belirterek gençler için harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye açılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya yönelik protestolara katılmak için İstanbul'a gelip Saraçhane'deki mitinge katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yardımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi dikkat çekti.

Ankara'da ODTÜ'lü üniversitelilere yönelik polis müdahalesinde TOMA'lardan sıkılan sularla öğrencilerin ıslandığını öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş telefonda konuştuğu bir kişiye Ankara Vali Yardımcısını aramasını ve öğrencilere sıcak çorba ve battaniye göndereceğini söyledi.

Yavaş “‘Çocuklar hep ıslandı, battaniye göndereceğim” ifadelerini kullandı.